Xauras 今日价格

Xauras (XRS) 今日实时价格为 $ 0.02977701，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 XRS 兑 USD 的汇率为 $ 0.02977701 每 XRS。

Xauras 目前市值在 $ 6,655,027 排名第 #-，流通供应量为 223.50M XRS。过去 24 小时内，XRS 的交易价格在 $ 0.02977211（低点）和 $ 0.02980471（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.91，而历史最低价为 $ 0.00499699。

短期表现方面，XRS 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -0.03%。过去一天，总交易量达到 $ 15.39K。

Xauras（XRS）市场信息

市值 $ 6.66M$ 6.66M $ 6.66M 成交量（24H） $ 15.39K$ 15.39K $ 15.39K 完全稀释市值 $ 29.63M$ 29.63M $ 29.63M 流通量 223.50M 223.50M 223.50M 总供应量 995,163,072.5737 995,163,072.5737 995,163,072.5737

Xauras 的当前市值为 $ 6.66M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15.39K。XRS 的流通量为 223.50M，总供应量是 995163072.5737，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 29.63M。