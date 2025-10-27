WUFF（WUFF）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00334803 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +4.55%

WUFF（WUFF）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，WUFF 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。WUFF 的历史最高价为 $ 0.00334803，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，WUFF 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 +4.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WUFF（WUFF）市场信息

市值 $ 355.48K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 355.48K 流通量 955.00M 总供应量 954,996,413.4974072

WUFF 的当前市值为 $ 355.48K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WUFF 的流通量为 955.00M，总供应量是 954996413.4974072，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 355.48K。