Wrapped XPL（WXPL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.383765 24H最高价 $ 0.407439 历史最高 $ 1.69 最低价 $ 0.339178 涨跌幅（1H） -0.32% 涨跌幅（1D） -2.02% 漲跌幅（7D） -8.31%

Wrapped XPL（WXPL）当前实时价格为 $0.386902。过去 24 小时内，WXPL 的交易价格在 $ 0.383765 至 $ 0.407439 之间波动，市场活跃度显著。WXPL 的历史最高价为 $ 1.69，历史最低价为 $ 0.339178。

从短期表现来看，WXPL 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.32%，过去 24 小时内变动为 -2.02%，过去 7 天内累计变动为 -8.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Wrapped XPL（WXPL）市场信息

市值 $ 30.94M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 30.94M 流通量 79.72M 总供应量 79,718,301.95284395

Wrapped XPL 的当前市值为 $ 30.94M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WXPL 的流通量为 79.72M，总供应量是 79718301.95284395，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.94M。