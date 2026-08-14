Wrapped IP 今日价格

Wrapped IP (WIP) 今日实时价格为 $ 0.210057，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 WIP 兑 USD 的汇率为 $ 0.210057 每 WIP。

Wrapped IP 目前市值在 $ 627,848 排名第 #-，流通供应量为 2.99M WIP。过去 24 小时内，WIP 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 14.73，而历史最低价为 $ 0.205333。

短期表现方面，WIP 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.65%。过去一天，总交易量达到 $ 1.91。

Wrapped IP（WIP）市场信息

市值 $ 627.85K$ 627.85K $ 627.85K 成交量（24H） $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 完全稀释市值 $ 627.85K$ 627.85K $ 627.85K 流通量 2.99M 2.99M 2.99M 总供应量 2,988,934.006572591 2,988,934.006572591 2,988,934.006572591

Wrapped IP 的当前市值为 $ 627.85K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.91。WIP 的流通量为 2.99M，总供应量是 2988934.006572591，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 627.85K。