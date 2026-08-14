Wrapped 3ULL 今日价格

Wrapped 3ULL (W3ULL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.69%。当前 W3ULL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 W3ULL。

Wrapped 3ULL 目前市值在 $ 328,106 排名第 #-，流通供应量为 4.38B W3ULL。过去 24 小时内，W3ULL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，W3ULL 在过去一小时内波动了 +0.18%，过去7 天内波动了 -11.25%。过去一天，总交易量达到 --。

Wrapped 3ULL（W3ULL）市场信息

市值 $ 328.11K$ 328.11K $ 328.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 328.11K$ 328.11K $ 328.11K 流通量 4.38B 4.38B 4.38B 总供应量 4,382,626,918.311758 4,382,626,918.311758 4,382,626,918.311758

Wrapped 3ULL 的当前市值为 $ 328.11K, 它过去 24 小时的交易量为 --。W3ULL 的流通量为 4.38B，总供应量是 4382626918.311758，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 328.11K。