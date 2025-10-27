VOI Network（VOI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.01353747$ 0.01353747 $ 0.01353747 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.05% 涨跌幅（1D） +2.07% 漲跌幅（7D） -7.42% 漲跌幅（7D） -7.42%

VOI Network（VOI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，VOI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。VOI 的历史最高价为 $ 0.01353747，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，VOI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.05%，过去 24 小时内变动为 +2.07%，过去 7 天内累计变动为 -7.42%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

VOI Network（VOI）市场信息

市值 $ 968.10K$ 968.10K $ 968.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M 流通量 1.97B 1.97B 1.97B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

VOI Network 的当前市值为 $ 968.10K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VOI 的流通量为 1.97B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.92M。