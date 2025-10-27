VIVA（VIVA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00491246 $ 0.00562898
24H最低价 $ 0.00491246
24H最高价 $ 0.00562898
历史最高 $ 0.01138801
最低价 $ 0.00199132
涨跌幅（1H） +0.02%
涨跌幅（1D） +7.13%
漲跌幅（7D） +9.61%

VIVA（VIVA）当前实时价格为 $0.00557376。过去 24 小时内，VIVA 的交易价格在 $ 0.00491246 至 $ 0.00562898 之间波动，市场活跃度显著。VIVA 的历史最高价为 $ 0.01138801，历史最低价为 $ 0.00199132。

从短期表现来看，VIVA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.02%，过去 24 小时内变动为 +7.13%，过去 7 天内累计变动为 +9.61%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

VIVA（VIVA）市场信息

市值 $ 5.57M
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 5.57M
流通量 1000.00M
总供应量 999,996,105.8532119

VIVA 的当前市值为 $ 5.57M, 它过去 24 小时的交易量为 --。VIVA 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999996105.8532119，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.57M。