Vies Token（VIES）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00096997 $ 0.00096997 $ 0.00096997 24H最低价 $ 0.0010135 $ 0.0010135 $ 0.0010135 24H最高价 24H最低价 $ 0.00096997$ 0.00096997 $ 0.00096997 24H最高价 $ 0.0010135$ 0.0010135 $ 0.0010135 历史最高 $ 0.01529872$ 0.01529872 $ 0.01529872 最低价 $ 0.00071561$ 0.00071561 $ 0.00071561 涨跌幅（1H） -0.32% 涨跌幅（1D） +1.78% 漲跌幅（7D） -2.71% 漲跌幅（7D） -2.71%

Vies Token（VIES）当前实时价格为 $0.0009979。过去 24 小时内，VIES 的交易价格在 $ 0.00096997 至 $ 0.0010135 之间波动，市场活跃度显著。VIES 的历史最高价为 $ 0.01529872，历史最低价为 $ 0.00071561。

从短期表现来看，VIES 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.32%，过去 24 小时内变动为 +1.78%，过去 7 天内累计变动为 -2.71%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Vies Token（VIES）市场信息

市值 $ 805.25K$ 805.25K $ 805.25K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 805.25K$ 805.25K $ 805.25K 流通量 806.38M 806.38M 806.38M 总供应量 806,378,225.0 806,378,225.0 806,378,225.0

Vies Token 的当前市值为 $ 805.25K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VIES 的流通量为 806.38M，总供应量是 806378225.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 805.25K。