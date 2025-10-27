Verse World（VERSE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.121271 $ 0.121271 $ 0.121271 24H最低价 $ 0.128032 $ 0.128032 $ 0.128032 24H最高价 24H最低价 $ 0.121271$ 0.121271 $ 0.121271 24H最高价 $ 0.128032$ 0.128032 $ 0.128032 历史最高 $ 0.910916$ 0.910916 $ 0.910916 最低价 $ 0.115665$ 0.115665 $ 0.115665 涨跌幅（1H） +1.09% 涨跌幅（1D） +5.07% 漲跌幅（7D） +2.91% 漲跌幅（7D） +2.91%

Verse World（VERSE）当前实时价格为 $0.128006。过去 24 小时内，VERSE 的交易价格在 $ 0.121271 至 $ 0.128032 之间波动，市场活跃度显著。VERSE 的历史最高价为 $ 0.910916，历史最低价为 $ 0.115665。

从短期表现来看，VERSE 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.09%，过去 24 小时内变动为 +5.07%，过去 7 天内累计变动为 +2.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Verse World（VERSE）市场信息

市值 $ 12.80M$ 12.80M $ 12.80M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 128.00M$ 128.00M $ 128.00M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 999,999,758.214735 999,999,758.214735 999,999,758.214735

Verse World 的当前市值为 $ 12.80M, 它过去 24 小时的交易量为 --。VERSE 的流通量为 100.00M，总供应量是 999999758.214735，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 128.00M。