UpTop（UPTOP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00355813 24H最高价 $ 0.00374982 历史最高 $ 0.04540951 最低价 $ 0.00269655 涨跌幅（1H） +0.26% 涨跌幅（1D） +3.26% 漲跌幅（7D） -4.28%

UpTop（UPTOP）当前实时价格为 $0.00374464。过去 24 小时内，UPTOP 的交易价格在 $ 0.00355813 至 $ 0.00374982 之间波动，市场活跃度显著。UPTOP 的历史最高价为 $ 0.04540951，历史最低价为 $ 0.00269655。

从短期表现来看，UPTOP 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.26%，过去 24 小时内变动为 +3.26%，过去 7 天内累计变动为 -4.28%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

UpTop（UPTOP）市场信息

市值 $ 785.84K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 3.74M 流通量 210.00M 总供应量 1,000,000,000.0

UpTop 的当前市值为 $ 785.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UPTOP 的流通量为 210.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.74M。