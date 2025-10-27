Unit Solana（USOL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 192.08 24H最高价 $ 202.97 历史最高 $ 253.02 最低价 $ 143.23 涨跌幅（1H） +1.19% 涨跌幅（1D） +4.49% 漲跌幅（7D） +8.26%

Unit Solana（USOL）当前实时价格为 $203.01。过去 24 小时内，USOL 的交易价格在 $ 192.08 至 $ 202.97 之间波动，市场活跃度显著。USOL 的历史最高价为 $ 253.02，历史最低价为 $ 143.23。

从短期表现来看，USOL 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.19%，过去 24 小时内变动为 +4.49%，过去 7 天内累计变动为 +8.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Unit Solana（USOL）市场信息

市值 $ 28.29M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 101.50B 流通量 139.36K 总供应量 500,000,000.0

Unit Solana 的当前市值为 $ 28.29M, 它过去 24 小时的交易量为 --。USOL 的流通量为 139.36K，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 101.50B。