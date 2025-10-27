Unit Solana 当前实时价格为 203.01 USD。跟踪 USOL 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 USOL 价格趋势。Unit Solana 当前实时价格为 203.01 USD。跟踪 USOL 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 USOL 价格趋势。

Unit Solana 图标

Unit Solana 价格 (USOL)

未上架

1 USOL 兑换为 USD 的实时价格：

$203.01
$203.01$203.01
+4.40%1D
mexc
此币种数据来自第三方，MEXC 仅作为信息聚合平台。探索 MEXC 现货查看已上线币种！
USD
Unit Solana (USOL) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 08:49:00 (UTC+8)

Unit Solana（USOL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 192.08
$ 192.08$ 192.08
24H最低价
$ 202.97
$ 202.97$ 202.97
24H最高价

$ 192.08
$ 192.08$ 192.08

$ 202.97
$ 202.97$ 202.97

$ 253.02
$ 253.02$ 253.02

$ 143.23
$ 143.23$ 143.23

+1.19%

+4.49%

+8.26%

+8.26%

Unit Solana（USOL）当前实时价格为 $203.01。过去 24 小时内，USOL 的交易价格在 $ 192.08$ 202.97 之间波动，市场活跃度显著。USOL 的历史最高价为 $ 253.02，历史最低价为 $ 143.23

从短期表现来看，USOL 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.19%，过去 24 小时内变动为 +4.49%，过去 7 天内累计变动为 +8.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Unit Solana（USOL）市场信息

$ 28.29M
$ 28.29M$ 28.29M

--
----

$ 101.50B
$ 101.50B$ 101.50B

139.36K
139.36K 139.36K

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Unit Solana 的当前市值为 $ 28.29M, 它过去 24 小时的交易量为 --。USOL 的流通量为 139.36K，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 101.50B

Unit Solana（USOL）价格历史 USD

今天内，Unit Solana 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8.72
在过去30天内，Unit Solana 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.7799441190
在过去60天内，Unit Solana 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.1869861280
在过去90天内，Unit Solana 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +20.3856415233327

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +8.72+4.49%
30天$ -0.7799441190-0.38%
60天$ -2.1869861280-1.07%
90天$ +20.3856415233327+11.16%

什么是Unit Solana (USOL)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Unit Solana 价格预测 (USD)

Unit Solana（USOL）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Unit Solana（USOL）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Unit Solana 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Unit Solana 价格预测

USOL 兑换为当地货币

Unit Solana（USOL）代币经济

了解 Unit Solana（USOL）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 USOL 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Unit Solana (USOL) 的其他问题

Unit Solana（USOL）今日价格是多少？
USOL 实时价格为 203.01 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 USOL 兑 USD 的价格是多少？
当前 USOL 兑 USD 的价格为 $ 203.01。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Unit Solana 的市值是多少？
USOL 的市值为 $ 28.29M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
USOL 的流通供应量是多少？
USOL 的流通供应量为 139.36K USD
USOL 的历史最高价（ATH）是多少？
USOL 的历史最高价是 253.02 USD
USOL 的历史最低价（ATL）是多少？
USOL 的历史最低价是 143.23 USD
USOL 的交易量是多少？
USOL 的 24 小时实时交易量为 -- USD
USOL 今年会涨吗？
USOL 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 USOL 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 08:49:00 (UTC+8)

Unit Solana（USOL）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

