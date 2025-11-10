Unchained（UNCHAINED）代币经济学 深入了解 Unchained（UNCHAINED），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。 汇率 USD

市值： $ 62.56K
总供应量： $ 999.91M
流通量： $ 999.91M
FDV (完全稀释估值)： $ 62.56K
最高价： $ 0.00098023
最低价： $ 0.0000385
当前价格： $ 0

Unchained（UNCHAINED）信息 Your no-hype resource for all things crypto Your no-hype resource for all things crypto 币种官网： https://unchainedcrypto.com/

Unchained（UNCHAINED）代币经济模型：关键指标与应用场景 了解 Unchained（UNCHAINED）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。 关键代币经济指标及其计算方式： 总供应量（Total Supply）： 已创建或将要创建的 UNCHAINED 代币的最大数量。 流通供应量（Circulating Supply）： 当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。 最大供应量（Max Supply）： UNCHAINED 代币可能存在的总数量上限。 完全稀释估值（FDV）： 当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。 通胀率（Inflation Rate）： 反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。 为什么这些代币经济指标对交易者很重要？ 流通供应量高 = 流动性强。 最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。 代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。 FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。 现在您已经了解了 UNCHAINED 代币经济模型的功能，赶快查看 UNCHAINED 代币的实时价格吧！

UNCHAINED 价格预测 想知道 UNCHAINED 的未来走势吗？我们的 UNCHAINED 价格预测页面结合市场情绪、历史趋势和技术指标，为您提供前瞻性的观点。

