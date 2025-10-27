Tracer（TRCR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00553434 $ 0.00553434 $ 0.00553434 24H最低价 $ 0.00578691 $ 0.00578691 $ 0.00578691 24H最高价 24H最低价 $ 0.00553434$ 0.00553434 $ 0.00553434 24H最高价 $ 0.00578691$ 0.00578691 $ 0.00578691 历史最高 $ 0.00622076$ 0.00622076 $ 0.00622076 最低价 $ 0.00550233$ 0.00550233 $ 0.00550233 涨跌幅（1H） +0.94% 涨跌幅（1D） +0.38% 漲跌幅（7D） +0.08% 漲跌幅（7D） +0.08%

Tracer（TRCR）当前实时价格为 $0.00566813。过去 24 小时内，TRCR 的交易价格在 $ 0.00553434 至 $ 0.00578691 之间波动，市场活跃度显著。TRCR 的历史最高价为 $ 0.00622076，历史最低价为 $ 0.00550233。

从短期表现来看，TRCR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.94%，过去 24 小时内变动为 +0.38%，过去 7 天内累计变动为 +0.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Tracer（TRCR）市场信息

市值 $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 70.35M$ 70.35M $ 70.35M 流通量 757.87M 757.87M 757.87M 总供应量 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

Tracer 的当前市值为 $ 4.27M, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRCR 的流通量为 757.87M，总供应量是 12500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 70.35M。