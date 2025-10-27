teleBTC（TELEBTC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 
24H最低价 $ 111,206
24H最高价 $ 115,318
历史最高 $ 129,019
最低价 $ 0
涨跌幅（1H） +2.74%
涨跌幅（1D） +5.53%
漲跌幅（7D） +8.56%

teleBTC（TELEBTC）当前实时价格为 $117,901。过去 24 小时内，TELEBTC 的交易价格在 $ 111,206 至 $ 115,318 之间波动，市场活跃度显著。TELEBTC 的历史最高价为 $ 129,019，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，TELEBTC 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.74%，过去 24 小时内变动为 +5.53%，过去 7 天内累计变动为 +8.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

teleBTC（TELEBTC）市场信息

市值 $ 538.44K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 538.44K
流通量 4.67
总供应量 4.66926946

teleBTC 的当前市值为 $ 538.44K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TELEBTC 的流通量为 4.67，总供应量是 4.66926946，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 538.44K。