Tanuki（TANUKI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00004024 $ 0.00004024 $ 0.00004024 24H最低价 $ 0.00004297 $ 0.00004297 $ 0.00004297 24H最高价 24H最低价 $ 0.00004024$ 0.00004024 $ 0.00004024 24H最高价 $ 0.00004297$ 0.00004297 $ 0.00004297 历史最高 $ 0.00379147$ 0.00379147 $ 0.00379147 最低价 $ 0.00000508$ 0.00000508 $ 0.00000508 涨跌幅（1H） +0.09% 涨跌幅（1D） +6.50% 漲跌幅（7D） -9.98% 漲跌幅（7D） -9.98%

Tanuki（TANUKI）当前实时价格为 $0.0000429。过去 24 小时内，TANUKI 的交易价格在 $ 0.00004024 至 $ 0.00004297 之间波动，市场活跃度显著。TANUKI 的历史最高价为 $ 0.00379147，历史最低价为 $ 0.00000508。

从短期表现来看，TANUKI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.09%，过去 24 小时内变动为 +6.50%，过去 7 天内累计变动为 -9.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Tanuki（TANUKI）市场信息

市值 $ 42.92K$ 42.92K $ 42.92K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 42.92K$ 42.92K $ 42.92K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Tanuki 的当前市值为 $ 42.92K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TANUKI 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.92K。