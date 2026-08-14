Synapse Power 今日价格

Synapse Power (XNAP) 今日实时价格为 $ 0.01238087，过去 24 小时内变化了 0.31%。当前 XNAP 兑 USD 的汇率为 $ 0.01238087 每 XNAP。

Synapse Power 目前市值在 $ 1,869,289 排名第 #-，流通供应量为 150.98M XNAP。过去 24 小时内，XNAP 的交易价格在 $ 0.01227409（低点）和 $ 0.01242915（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01262545，而历史最低价为 $ 0.00650415。

短期表现方面，XNAP 在过去一小时内波动了 +0.84%，过去7 天内波动了 +0.74%。过去一天，总交易量达到 $ 7.12K。

Synapse Power（XNAP）市场信息

市值 $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M 成交量（24H） $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K 完全稀释市值 $ 12.37M$ 12.37M $ 12.37M 流通量 150.98M 150.98M 150.98M 总供应量 999,112,109.64 999,112,109.64 999,112,109.64

Synapse Power 的当前市值为 $ 1.87M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.12K。XNAP 的流通量为 150.98M，总供应量是 999112109.64，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.37M。