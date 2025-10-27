SPIRA（SPIRA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00178383$ 0.00178383 $ 0.00178383 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +4.37% 涨跌幅（1D） +27.46% 漲跌幅（7D） +101.17% 漲跌幅（7D） +101.17%

SPIRA（SPIRA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SPIRA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SPIRA 的历史最高价为 $ 0.00178383，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SPIRA 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.37%，过去 24 小时内变动为 +27.46%，过去 7 天内累计变动为 +101.17%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SPIRA（SPIRA）市场信息

市值 $ 183.90K$ 183.90K $ 183.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 967.96K$ 967.96K $ 967.96K 流通量 189.98M 189.98M 189.98M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SPIRA 的当前市值为 $ 183.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SPIRA 的流通量为 189.98M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 967.96K。