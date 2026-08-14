Spectral 今日价格

Spectral (SPEC) 今日实时价格为 $ 0.03580115，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 SPEC 兑 USD 的汇率为 $ 0.03580115 每 SPEC。

Spectral 目前市值在 $ 1,902,869 排名第 #-，流通供应量为 20.61M SPEC。过去 24 小时内，SPEC 的交易价格在 $ 0.03529077（低点）和 $ 0.03663037（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 18.48，而历史最低价为 $ 0.03121382。

短期表现方面，SPEC 在过去一小时内波动了 +0.04%，过去7 天内波动了 -7.55%。过去一天，总交易量达到 $ 3.26K。

Spectral（SPEC）市场信息

市值 $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M 成交量（24H） $ 3.26K$ 3.26K $ 3.26K 完全稀释市值 $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M 流通量 20.61M 20.61M 20.61M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Spectral 的当前市值为 $ 1.90M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.26K。SPEC 的流通量为 20.61M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.58M。