SparkDEX（SPRK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.02399676 $ 0.02399676 $ 0.02399676 24H最低价 $ 0.02547464 $ 0.02547464 $ 0.02547464 24H最高价 24H最低价 $ 0.02399676$ 0.02399676 $ 0.02399676 24H最高价 $ 0.02547464$ 0.02547464 $ 0.02547464 历史最高 $ 0.04726344$ 0.04726344 $ 0.04726344 最低价 $ 0.01998888$ 0.01998888 $ 0.01998888 涨跌幅（1H） +0.15% 涨跌幅（1D） +4.39% 漲跌幅（7D） +4.32% 漲跌幅（7D） +4.32%

SparkDEX（SPRK）当前实时价格为 $0.02528955。过去 24 小时内，SPRK 的交易价格在 $ 0.02399676 至 $ 0.02547464 之间波动，市场活跃度显著。SPRK 的历史最高价为 $ 0.04726344，历史最低价为 $ 0.01998888。

从短期表现来看，SPRK 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.15%，过去 24 小时内变动为 +4.39%，过去 7 天内累计变动为 +4.32%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SparkDEX（SPRK）市场信息

市值 $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.18M$ 25.18M $ 25.18M 流通量 64.40M 64.40M 64.40M 总供应量 996,391,106.0 996,391,106.0 996,391,106.0

SparkDEX 的当前市值为 $ 1.63M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SPRK 的流通量为 64.40M，总供应量是 996391106.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.18M。