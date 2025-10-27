SolControl（SCTRL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00296632 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +1.91% 涨跌幅（1D） +18.98% 漲跌幅（7D） +37.77%

SolControl（SCTRL）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SCTRL 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SCTRL 的历史最高价为 $ 0.00296632，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SCTRL 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.91%，过去 24 小时内变动为 +18.98%，过去 7 天内累计变动为 +37.77%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SolControl（SCTRL）市场信息

市值 $ 478.98K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 478.98K 流通量 1.01B 总供应量 1,011,714,374.29149

SolControl 的当前市值为 $ 478.98K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SCTRL 的流通量为 1.01B，总供应量是 1011714374.29149，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 478.98K。