Solace 价格 ($SOLACE)
今天 Solace ($SOLACE) 的实时价格为 0.00925872 USD。目前其市值为 $ 4.63M USD。$SOLACE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Solace 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Solace 当天价格变化为 -36.23%
- 其循环供应量为 500.00M USD
在获取 MEXC 上从 $SOLACE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 $SOLACE 价格信息的首选平台。
今天内，Solace 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.005262011165591258。
在过去30天内，Solace 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Solace 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Solace 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.005262011165591258
|-36.23%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Solace 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.09%
-36.23%
-71.73%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
了解 Solace（$SOLACE）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 $SOLACE 代币的完整经济学！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 $SOLACE 兑换 VND
₫243.6432168
|1 $SOLACE 兑换 AUD
A$0.0140732544
|1 $SOLACE 兑换 GBP
￡0.0067588656
|1 $SOLACE 兑换 EUR
€0.0079624992
|1 $SOLACE 兑换 USD
$0.00925872
|1 $SOLACE 兑换 MYR
RM0.0392569728
|1 $SOLACE 兑换 TRY
₺0.3647009808
|1 $SOLACE 兑换 JPY
¥1.3390886736
|1 $SOLACE 兑换 RUB
₽0.725883648
|1 $SOLACE 兑换 INR
₹0.7985646
|1 $SOLACE 兑换 IDR
Rp151.7822707968
|1 $SOLACE 兑换 KRW
₩12.63120876
|1 $SOLACE 兑换 PHP
₱0.52543236
|1 $SOLACE 兑换 EGP
￡E.0.4640470464
|1 $SOLACE 兑换 BRL
R$0.0508303728
|1 $SOLACE 兑换 CAD
C$0.012499272
|1 $SOLACE 兑换 BDT
৳1.1317859328
|1 $SOLACE 兑换 NGN
₦14.3101850448
|1 $SOLACE 兑换 UAH
₴0.384699816
|1 $SOLACE 兑换 VES
Bs0.94438944
|1 $SOLACE 兑换 PKR
Rs2.6205881088
|1 $SOLACE 兑换 KZT
₸4.745556936
|1 $SOLACE 兑换 THB
฿0.3010935744
|1 $SOLACE 兑换 TWD
NT$0.2729470656
|1 $SOLACE 兑换 AED
د.إ0.0339795024
|1 $SOLACE 兑换 CHF
Fr0.0074995632
|1 $SOLACE 兑换 HKD
HK$0.0725883648
|1 $SOLACE 兑换 MAD
.د.م0.0843469392
|1 $SOLACE 兑换 MXN
$0.1752675696