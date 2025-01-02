Skyhash 价格 (SKH)
今天 Skyhash (SKH) 的实时价格为 0.062391 USD。目前其市值为 $ 1.23M USD。SKH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Skyhash 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 142.74K USD
- Skyhash 当天价格变化为 +6.50%
- 其循环供应量为 19.72M USD
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今天内，Skyhash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00380903。
在过去30天内，Skyhash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0037262712。
在过去60天内，Skyhash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018317124。
在过去90天内，Skyhash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00380903
|+6.50%
|30天
|$ -0.0037262712
|-5.97%
|60天
|$ -0.0018317124
|-2.93%
|90天
|$ 0
|--
Skyhash 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.30%
+6.50%
+2.36%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Skyhash is become the most trusted cloud mining service provider, Skyhash.app aims to be a rapidly growing digital asset mining service and a leading cloud mining service provider globally. Skyhash is committed to building a secure, compliant, and transparent blockchain infrastructure, offering a range of stable and intelligent hashrate service solutions to a worldwide customer base. Leveraging its expanding global mining facility network and strategic partnership with BTC-MINING Australia.
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|1 SKH 兑换 AUD
A$0.10044951
|1 SKH 兑换 GBP
￡0.0499128
|1 SKH 兑换 EUR
€0.05989536
|1 SKH 兑换 USD
$0.062391
|1 SKH 兑换 MYR
RM0.27888777
|1 SKH 兑换 TRY
₺2.20302621
|1 SKH 兑换 JPY
¥9.79601091
|1 SKH 兑换 RUB
₽6.95597259
|1 SKH 兑换 INR
₹5.35065216
|1 SKH 兑换 IDR
Rp1,006.30631073
|1 SKH 兑换 PHP
₱3.61306281
|1 SKH 兑换 EGP
￡E.3.16759107
|1 SKH 兑换 BRL
R$0.38807202
|1 SKH 兑换 CAD
C$0.08984304
|1 SKH 兑换 BDT
৳7.4557245
|1 SKH 兑换 NGN
₦96.43090569
|1 SKH 兑换 UAH
₴2.62728501
|1 SKH 兑换 VES
Bs3.181941
|1 SKH 兑换 PKR
Rs17.3883717
|1 SKH 兑换 KZT
₸32.75090763
|1 SKH 兑换 THB
฿2.13751566
|1 SKH 兑换 TWD
NT$2.05203999
|1 SKH 兑换 CHF
Fr0.0561519
|1 SKH 兑换 HKD
HK$0.48477807
|1 SKH 兑换 MAD
.د.م0.63077301