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SIPHER 价格 (SIPHER)

USD

SIPHER (SIPHER) 实时价格图表

$0.168929
$0.168929$0.168929
+2.50%(1D)

今天 SIPHER (SIPHER) 的价格

今天 SIPHER (SIPHER) 的实时价格为 0.168925 USD。目前其市值为 $ 16.23M USD。SIPHER 兑换 USD 的价格为实时更新。
SIPHER 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.84K USD
- SIPHER 当天价格变化为 +2.55%
- 其循环供应量为 96.05M USD

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SIPHER (SIPHER) 价格表现 USD

今天内，SIPHER 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00420741
在过去30天内，SIPHER 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0634912045
在过去60天内，SIPHER 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0445602696
在过去90天内，SIPHER 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.05625848558683107

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00420741+2.55%
30天$ +0.0634912045+37.59%
60天$ +0.0445602696+26.38%
90天$ +0.05625848558683107+49.93%

SIPHER (SIPHER) 价格分析

SIPHER 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.163531
$ 0.163531$ 0.163531

$ 0.169901
$ 0.169901$ 0.169901

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

-0.27%

+2.55%

-0.26%

SIPHER (SIPHER) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 16.23M
$ 16.23M$ 16.23M

$ 17.84K
$ 17.84K$ 17.84K

96.05M
96.05M 96.05M

什么是SIPHER (SIPHER)

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SIPHER (SIPHER) 资源

白皮书
官网

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SIPHER 兑换为当地货币

1 SIPHER 兑换 AUD
A$0.27196925
1 SIPHER 兑换 GBP
0.13514
1 SIPHER 兑换 EUR
0.162168
1 SIPHER 兑换 USD
$0.168925
1 SIPHER 兑换 MYR
RM0.75509475
1 SIPHER 兑换 TRY
5.96474175
1 SIPHER 兑换 JPY
¥26.52291425
1 SIPHER 兑换 RUB
18.83344825
1 SIPHER 兑换 INR
14.487008
1 SIPHER 兑换 IDR
Rp2,724.59639275
1 SIPHER 兑换 PHP
9.78244675
1 SIPHER 兑换 EGP
￡E.8.57632225
1 SIPHER 兑换 BRL
R$1.0507135
1 SIPHER 兑换 CAD
C$0.243252
1 SIPHER 兑换 BDT
20.1865375
1 SIPHER 兑换 NGN
261.08879075
1 SIPHER 兑换 UAH
7.11343175
1 SIPHER 兑换 VES
Bs8.615175
1 SIPHER 兑换 PKR
Rs47.0793975
1 SIPHER 兑换 KZT
88.67380025
1 SIPHER 兑换 THB
฿5.7873705
1 SIPHER 兑换 TWD
NT$5.55594325
1 SIPHER 兑换 CHF
Fr0.1520325
1 SIPHER 兑换 HKD
HK$1.31254725
1 SIPHER 兑换 MAD
.د.م1.70783175