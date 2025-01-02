Silk 价格 (SILK)
今天 Silk (SILK) 的实时价格为 1.24 USD。目前其市值为 $ 2.78M USD。SILK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Silk 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 217.76K USD
- Silk 当天价格变化为 +1.02%
- 其循环供应量为 2.23M USD
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今天内，Silk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01257534。
在过去30天内，Silk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0056548960。
在过去60天内，Silk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1147406720。
在过去90天内，Silk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1295650041019978。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01257534
|+1.02%
|30天
|$ -0.0056548960
|-0.45%
|60天
|$ +0.1147406720
|+9.25%
|90天
|$ +0.1295650041019978
|+11.67%
Silk 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.31%
+1.02%
+0.50%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Silk Stable is a private stablecoin tracking a basket of global currencies and commodities. Silk Stable is fast and agile, with 6-second transaction times. Launched by Shade Protocol and powered by Secret Network, Silk operates as an interoperability hub between global currencies – acting as a perpetual hedge against macro volatility and inflation.
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|1 SILK 兑换 AUD
A$1.9964
|1 SILK 兑换 GBP
￡0.992
|1 SILK 兑换 EUR
€1.1904
|1 SILK 兑换 USD
$1.24
|1 SILK 兑换 MYR
RM5.5428
|1 SILK 兑换 TRY
₺43.7844
|1 SILK 兑换 JPY
¥194.6924
|1 SILK 兑换 RUB
₽138.2476
|1 SILK 兑换 INR
₹106.3424
|1 SILK 兑换 IDR
Rp19,999.9972
|1 SILK 兑换 PHP
₱71.8084
|1 SILK 兑换 EGP
￡E.62.9548
|1 SILK 兑换 BRL
R$7.7128
|1 SILK 兑换 CAD
C$1.7856
|1 SILK 兑换 BDT
৳148.18
|1 SILK 兑换 NGN
₦1,916.5316
|1 SILK 兑换 UAH
₴52.2164
|1 SILK 兑换 VES
Bs63.24
|1 SILK 兑换 PKR
Rs345.588
|1 SILK 兑换 KZT
₸650.9132
|1 SILK 兑换 THB
฿42.4824
|1 SILK 兑换 TWD
NT$40.7836
|1 SILK 兑换 CHF
Fr1.116
|1 SILK 兑换 HKD
HK$9.6348
|1 SILK 兑换 MAD
.د.م12.5364