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Silk 价格 (SILK)

USD

Silk (SILK) 实时价格图表

$1.24
$1.24$1.24
+1.00%(1D)

今天 Silk (SILK) 的价格

今天 Silk (SILK) 的实时价格为 1.24 USD。目前其市值为 $ 2.78M USD。SILK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Silk 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 217.76K USD
- Silk 当天价格变化为 +1.02%
- 其循环供应量为 2.23M USD

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Silk (SILK) 价格表现 USD

今天内，Silk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01257534
在过去30天内，Silk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0056548960
在过去60天内，Silk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1147406720
在过去90天内，Silk 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1295650041019978

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01257534+1.02%
30天$ -0.0056548960-0.45%
60天$ +0.1147406720+9.25%
90天$ +0.1295650041019978+11.67%

Silk (SILK) 价格分析

Silk 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 2.03
$ 2.03$ 2.03

-0.31%

+1.02%

+0.50%

Silk (SILK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M

$ 217.76K
$ 217.76K$ 217.76K

2.23M
2.23M 2.23M

什么是Silk (SILK)

Silk Stable is a private stablecoin tracking a basket of global currencies and commodities. Silk Stable is fast and agile, with 6-second transaction times. Launched by Shade Protocol and powered by Secret Network, Silk operates as an interoperability hub between global currencies – acting as a perpetual hedge against macro volatility and inflation.

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Silk (SILK) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Silk (SILK) 的其他问题

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SILK 兑换为当地货币

1 SILK 兑换 AUD
A$1.9964
1 SILK 兑换 GBP
0.992
1 SILK 兑换 EUR
1.1904
1 SILK 兑换 USD
$1.24
1 SILK 兑换 MYR
RM5.5428
1 SILK 兑换 TRY
43.7844
1 SILK 兑换 JPY
¥194.6924
1 SILK 兑换 RUB
138.2476
1 SILK 兑换 INR
106.3424
1 SILK 兑换 IDR
Rp19,999.9972
1 SILK 兑换 PHP
71.8084
1 SILK 兑换 EGP
￡E.62.9548
1 SILK 兑换 BRL
R$7.7128
1 SILK 兑换 CAD
C$1.7856
1 SILK 兑换 BDT
148.18
1 SILK 兑换 NGN
1,916.5316
1 SILK 兑换 UAH
52.2164
1 SILK 兑换 VES
Bs63.24
1 SILK 兑换 PKR
Rs345.588
1 SILK 兑换 KZT
650.9132
1 SILK 兑换 THB
฿42.4824
1 SILK 兑换 TWD
NT$40.7836
1 SILK 兑换 CHF
Fr1.116
1 SILK 兑换 HKD
HK$9.6348
1 SILK 兑换 MAD
.د.م12.5364