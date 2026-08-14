Sabai Protocol 今日价格

Sabai Protocol (SABAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SABAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SABAI。

Sabai Protocol 目前市值在 $ 285,184 排名第 #-，流通供应量为 557.83M SABAI。过去 24 小时内，SABAI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.072849，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SABAI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -14.59%。过去一天，总交易量达到 $ 2.93。

Sabai Protocol（SABAI）市场信息

市值 $ 285.18K$ 285.18K $ 285.18K 成交量（24H） $ 2.93$ 2.93 $ 2.93 完全稀释市值 $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M 流通量 557.83M 557.83M 557.83M 总供应量 2,650,000,000.0 2,650,000,000.0 2,650,000,000.0

Sabai Protocol 的当前市值为 $ 285.18K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.93。SABAI 的流通量为 557.83M，总供应量是 2650000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.35M。