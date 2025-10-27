ROY（ROY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00175058 $ 0.00175058 $ 0.00175058 24H最低价 $ 0.00219828 $ 0.00219828 $ 0.00219828 24H最高价 24H最低价 $ 0.00175058$ 0.00175058 $ 0.00175058 24H最高价 $ 0.00219828$ 0.00219828 $ 0.00219828 历史最高 $ 0.00608046$ 0.00608046 $ 0.00608046 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +7.33% 涨跌幅（1D） +21.97% 漲跌幅（7D） +33.85% 漲跌幅（7D） +33.85%

ROY（ROY）当前实时价格为 $0.00220095。过去 24 小时内，ROY 的交易价格在 $ 0.00175058 至 $ 0.00219828 之间波动，市场活跃度显著。ROY 的历史最高价为 $ 0.00608046，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，ROY 在过去 1 小时内的价格变动为 +7.33%，过去 24 小时内变动为 +21.97%，过去 7 天内累计变动为 +33.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ROY（ROY）市场信息

市值 $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,995,954.434653 999,995,954.434653 999,995,954.434653

ROY 的当前市值为 $ 2.20M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROY 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999995954.434653，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.20M。