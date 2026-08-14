ritestream 今日价格

ritestream (RITE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 26.98%。当前 RITE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RITE。

ritestream 目前市值在 $ 269,357 排名第 #-，流通供应量为 861.34M RITE。过去 24 小时内，RITE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.081853，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RITE 在过去一小时内波动了 +4.27%，过去7 天内波动了 +10.90%。过去一天，总交易量达到 $ 984.82。

ritestream（RITE）市场信息

市值 $ 269.36K$ 269.36K $ 269.36K 成交量（24H） $ 984.82$ 984.82 $ 984.82 完全稀释市值 $ 312.72K$ 312.72K $ 312.72K 流通量 861.34M 861.34M 861.34M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ritestream 的当前市值为 $ 269.36K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 984.82。RITE 的流通量为 861.34M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 312.72K。