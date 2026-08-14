Relic 今日价格

Relic (RELIC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 13.91%。当前 RELIC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RELIC。

Relic 目前市值在 $ 101,072 排名第 #-，流通供应量为 952.19M RELIC。过去 24 小时内，RELIC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RELIC 在过去一小时内波动了 -0.51%，过去7 天内波动了 +10.58%。过去一天，总交易量达到 $ 17.88K。

Relic（RELIC）市场信息

市值 $ 101.07K$ 101.07K $ 101.07K 成交量（24H） $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K 完全稀释市值 $ 101.07K$ 101.07K $ 101.07K 流通量 952.19M 952.19M 952.19M 总供应量 999,679,482.537096 999,679,482.537096 999,679,482.537096

Relic 的当前市值为 $ 101.07K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 17.88K。RELIC 的流通量为 952.19M，总供应量是 999679482.537096，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 101.07K。