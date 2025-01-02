Redacted 价格 (BTRFLY)
今天 Redacted (BTRFLY) 的实时价格为 150.33 USD。目前其市值为 $ 3.84M USD。BTRFLY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Redacted 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.01K USD
- Redacted 当天价格变化为 +6.85%
- 其循环供应量为 25.56K USD
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今天内，Redacted 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +9.63。
在过去30天内，Redacted 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +27.5514150570。
在过去60天内，Redacted 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +64.7230631670。
在过去90天内，Redacted 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +24.455515397908。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +9.63
|+6.85%
|30天
|$ +27.5514150570
|+18.33%
|60天
|$ +64.7230631670
|+43.05%
|90天
|$ +24.455515397908
|+19.43%
Redacted 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.31%
+6.85%
+0.67%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 BTRFLY 兑换 AUD
A$242.0313
|1 BTRFLY 兑换 GBP
￡120.264
|1 BTRFLY 兑换 EUR
€144.3168
|1 BTRFLY 兑换 USD
$150.33
|1 BTRFLY 兑换 MYR
RM671.9751
|1 BTRFLY 兑换 TRY
₺5,308.1523
|1 BTRFLY 兑换 JPY
¥23,603.3133
|1 BTRFLY 兑换 RUB
₽16,910.6217
|1 BTRFLY 兑换 INR
₹12,890.7975
|1 BTRFLY 兑换 IDR
Rp2,424,677.0799
|1 BTRFLY 兑换 PHP
₱8,707.1136
|1 BTRFLY 兑换 EGP
￡E.7,630.7508
|1 BTRFLY 兑换 BRL
R$933.5493
|1 BTRFLY 兑换 CAD
C$216.4752
|1 BTRFLY 兑换 BDT
৳17,964.435
|1 BTRFLY 兑换 NGN
₦232,348.5447
|1 BTRFLY 兑换 UAH
₴6,330.3963
|1 BTRFLY 兑换 VES
Bs7,666.83
|1 BTRFLY 兑换 PKR
Rs41,896.971
|1 BTRFLY 兑换 KZT
₸78,912.7269
|1 BTRFLY 兑换 THB
฿5,147.2992
|1 BTRFLY 兑换 TWD
NT$4,944.3537
|1 BTRFLY 兑换 CHF
Fr135.297
|1 BTRFLY 兑换 HKD
HK$1,168.0641
|1 BTRFLY 兑换 MAD
.د.م1,519.8363