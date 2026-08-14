Rally 今日价格

Rally (RLY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.58%。当前 RLY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RLY。

Rally 目前市值在 $ 161,455 排名第 #-，流通供应量为 5.01B RLY。过去 24 小时内，RLY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.4，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RLY 在过去一小时内波动了 +0.51%，过去7 天内波动了 -3.96%。过去一天，总交易量达到 --。

Rally（RLY）市场信息

市值 $ 161.46K$ 161.46K $ 161.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 400.35K$ 400.35K $ 400.35K 流通量 5.01B 5.01B 5.01B 总供应量 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Rally 的当前市值为 $ 161.46K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RLY 的流通量为 5.01B，总供应量是 15000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 400.35K。