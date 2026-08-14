Polyfactual 今日价格

Polyfactual (POLYFACTS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.49%。当前 POLYFACTS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 POLYFACTS。

Polyfactual 目前市值在 $ 144,138 排名第 #-，流通供应量为 999.96M POLYFACTS。过去 24 小时内，POLYFACTS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01564973，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，POLYFACTS 在过去一小时内波动了 +0.20%，过去7 天内波动了 -10.98%。过去一天，总交易量达到 $ 134.59。

Polyfactual（POLYFACTS）市场信息

市值 $ 144.14K$ 144.14K $ 144.14K 成交量（24H） $ 134.59$ 134.59 $ 134.59 完全稀释市值 $ 144.14K$ 144.14K $ 144.14K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,962,824.539218 999,962,824.539218 999,962,824.539218

Polyfactual 的当前市值为 $ 144.14K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 134.59。POLYFACTS 的流通量为 999.96M，总供应量是 999962824.539218，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 144.14K。