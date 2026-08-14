OraiDEX 今日价格

OraiDEX (ORAIX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ORAIX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ORAIX。

OraiDEX 目前市值在 $ 15,112.66 排名第 #-，流通供应量为 559.68M ORAIX。过去 24 小时内，ORAIX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02820891，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ORAIX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -43.82%。过去一天，总交易量达到 --。

OraiDEX（ORAIX）市场信息

市值 $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.94K$ 19.94K $ 19.94K 流通量 559.68M 559.68M 559.68M 总供应量 738,291,363.418991 738,291,363.418991 738,291,363.418991

OraiDEX 的当前市值为 $ 15.11K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ORAIX 的流通量为 559.68M，总供应量是 738291363.418991，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.94K。