Open Source（OS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00192238 $ 0.00192238 $ 0.00192238 24H最低价 $ 0.00218784 $ 0.00218784 $ 0.00218784 24H最高价 24H最低价 $ 0.00192238$ 0.00192238 $ 0.00192238 24H最高价 $ 0.00218784$ 0.00218784 $ 0.00218784 历史最高 $ 0.04628724$ 0.04628724 $ 0.04628724 最低价 $ 0.00192238$ 0.00192238 $ 0.00192238 涨跌幅（1H） +0.59% 涨跌幅（1D） -11.40% 漲跌幅（7D） -9.59% 漲跌幅（7D） -9.59%

Open Source（OS）当前实时价格为 $0.00193369。过去 24 小时内，OS 的交易价格在 $ 0.00192238 至 $ 0.00218784 之间波动，市场活跃度显著。OS 的历史最高价为 $ 0.04628724，历史最低价为 $ 0.00192238。

从短期表现来看，OS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.59%，过去 24 小时内变动为 -11.40%，过去 7 天内累计变动为 -9.59%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Open Source（OS）市场信息

市值 $ 193.37K$ 193.37K $ 193.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 193.37K$ 193.37K $ 193.37K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Open Source 的当前市值为 $ 193.37K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OS 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 193.37K。