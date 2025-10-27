NOTAI（NOTAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.86% 涨跌幅（1D） -1.25% 漲跌幅（7D） +2.67% 漲跌幅（7D） +2.67%

NOTAI（NOTAI）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，NOTAI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。NOTAI 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，NOTAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.86%，过去 24 小时内变动为 -1.25%，过去 7 天内累计变动为 +2.67%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NOTAI（NOTAI）市场信息

市值 $ 521.42K$ 521.42K $ 521.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 548.86K$ 548.86K $ 548.86K 流通量 95.00B 95.00B 95.00B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

NOTAI 的当前市值为 $ 521.42K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NOTAI 的流通量为 95.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 548.86K。