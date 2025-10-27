Norm（NORM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000792 $ 0.00000792 $ 0.00000792 24H最低价 $ 0.00001609 $ 0.00001609 $ 0.00001609 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000792$ 0.00000792 $ 0.00000792 24H最高价 $ 0.00001609$ 0.00001609 $ 0.00001609 历史最高 $ 0.00001609$ 0.00001609 $ 0.00001609 最低价 $ 0.00000111$ 0.00000111 $ 0.00000111 涨跌幅（1H） -0.23% 涨跌幅（1D） +61.14% 漲跌幅（7D） +976.89% 漲跌幅（7D） +976.89%

Norm（NORM）当前实时价格为 $0.00001277。过去 24 小时内，NORM 的交易价格在 $ 0.00000792 至 $ 0.00001609 之间波动，市场活跃度显著。NORM 的历史最高价为 $ 0.00001609，历史最低价为 $ 0.00000111。

从短期表现来看，NORM 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.23%，过去 24 小时内变动为 +61.14%，过去 7 天内累计变动为 +976.89%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Norm（NORM）市场信息

市值 $ 127.74K$ 127.74K $ 127.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 127.74K$ 127.74K $ 127.74K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Norm 的当前市值为 $ 127.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NORM 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 127.74K。