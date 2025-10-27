Neza（SN99）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.799125 $ 0.799125 $ 0.799125 24H最低价 $ 0.875172 $ 0.875172 $ 0.875172 24H最高价 24H最低价 $ 0.799125$ 0.799125 $ 0.799125 24H最高价 $ 0.875172$ 0.875172 $ 0.875172 历史最高 $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 最低价 $ 0.422352$ 0.422352 $ 0.422352 涨跌幅（1H） -0.41% 涨跌幅（1D） +0.83% 漲跌幅（7D） -7.54% 漲跌幅（7D） -7.54%

Neza（SN99）当前实时价格为 $0.828666。过去 24 小时内，SN99 的交易价格在 $ 0.799125 至 $ 0.875172 之间波动，市场活跃度显著。SN99 的历史最高价为 $ 1.91，历史最低价为 $ 0.422352。

从短期表现来看，SN99 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.41%，过去 24 小时内变动为 +0.83%，过去 7 天内累计变动为 -7.54%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Neza（SN99）市场信息

市值 $ 959.25K$ 959.25K $ 959.25K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 959.25K$ 959.25K $ 959.25K 流通量 1.16M 1.16M 1.16M 总供应量 1,158,115.037936258 1,158,115.037936258 1,158,115.037936258

Neza 的当前市值为 $ 959.25K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SN99 的流通量为 1.16M，总供应量是 1158115.037936258，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 959.25K。