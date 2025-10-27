MOTO（MOTO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00198061 24H最高价 $ 0.00213614 历史最高 $ 0.00592703 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +4.56% 涨跌幅（1D） +6.16% 漲跌幅（7D） -2.82%

MOTO（MOTO）当前实时价格为 $0.00219796。过去 24 小时内，MOTO 的交易价格在 $ 0.00198061 至 $ 0.00213614 之间波动，市场活跃度显著。MOTO 的历史最高价为 $ 0.00592703，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MOTO 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.56%，过去 24 小时内变动为 +6.16%，过去 7 天内累计变动为 -2.82%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MOTO（MOTO）市场信息

市值 $ 2.19M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 2.19M 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

MOTO 的当前市值为 $ 2.19M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOTO 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.19M。