Moonwell 今日价格

Moonwell (WELL) 今日实时价格为 $ 0.00284505，过去 24 小时内变化了 0.10%。当前 WELL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00284505 每 WELL。

Moonwell 目前市值在 $ 12,887,712 排名第 #-，流通供应量为 4.53B WELL。过去 24 小时内，WELL 的交易价格在 $ 0.00276577（低点）和 $ 0.00291361（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.298797，而历史最低价为 $ 0.00274869。

短期表现方面，WELL 在过去一小时内波动了 -1.39%，过去7 天内波动了 -2.97%。过去一天，总交易量达到 $ 148.40K。

Moonwell（WELL）市场信息

市值 $ 12.89M$ 12.89M $ 12.89M 成交量（24H） $ 148.40K$ 148.40K $ 148.40K 完全稀释市值 $ 14.23M$ 14.23M $ 14.23M 流通量 4.53B 4.53B 4.53B 总供应量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Moonwell 的当前市值为 $ 12.89M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 148.40K。WELL 的流通量为 4.53B，总供应量是 5000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.23M。