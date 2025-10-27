Mintify（MINT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00116194 $ 0.00116194 $ 0.00116194 24H最低价 $ 0.00220022 $ 0.00220022 $ 0.00220022 24H最高价 24H最低价 $ 0.00116194$ 0.00116194 $ 0.00116194 24H最高价 $ 0.00220022$ 0.00220022 $ 0.00220022 历史最高 $ 0.059905$ 0.059905 $ 0.059905 最低价 $ 0.00112617$ 0.00112617 $ 0.00112617 涨跌幅（1H） +0.53% 涨跌幅（1D） +33.71% 漲跌幅（7D） +21.19% 漲跌幅（7D） +21.19%

Mintify（MINT）当前实时价格为 $0.00157408。过去 24 小时内，MINT 的交易价格在 $ 0.00116194 至 $ 0.00220022 之间波动，市场活跃度显著。MINT 的历史最高价为 $ 0.059905，历史最低价为 $ 0.00112617。

从短期表现来看，MINT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.53%，过去 24 小时内变动为 +33.71%，过去 7 天内累计变动为 +21.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mintify（MINT）市场信息

市值 $ 772.54K$ 772.54K $ 772.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M 流通量 490.78M 490.78M 490.78M 总供应量 999,995,238.9474283 999,995,238.9474283 999,995,238.9474283

Mintify 的当前市值为 $ 772.54K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MINT 的流通量为 490.78M，总供应量是 999995238.9474283，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.57M。