mini 价格 (MINI)
今天 mini (MINI) 的实时价格为 0.02495602 USD。目前其市值为 $ 21.92M USD。MINI 兑换 USD 的价格为实时更新。
mini 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.85M USD
- mini 当天价格变化为 +33.01%
- 其循环供应量为 875.85M USD
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今天内，mini 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00619336。
在过去30天内，mini 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001367814。
在过去60天内，mini 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0108826564。
在过去90天内，mini 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.008753942704427067。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00619336
|+33.01%
|30天
|$ -0.0001367814
|-0.54%
|60天
|$ -0.0108826564
|-43.60%
|90天
|$ +0.008753942704427067
|+54.03%
mini 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.57%
+33.01%
+24.58%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
miniest meme in the memecoin minisystem
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|1 MINI 兑换 AUD
A$0.039929632
|1 MINI 兑换 GBP
￡0.019964816
|1 MINI 兑换 EUR
€0.0239577792
|1 MINI 兑换 USD
$0.02495602
|1 MINI 兑换 MYR
RM0.1115534094
|1 MINI 兑换 TRY
₺0.8811970662
|1 MINI 兑换 JPY
¥3.9213394226
|1 MINI 兑换 RUB
₽2.78259623
|1 MINI 兑换 INR
₹2.1397291548
|1 MINI 兑换 IDR
Rp402.5163952606
|1 MINI 兑换 PHP
₱1.4457022386
|1 MINI 兑换 EGP
￡E.1.2667675752
|1 MINI 兑换 BRL
R$0.1539786434
|1 MINI 兑换 CAD
C$0.0359366688
|1 MINI 兑换 BDT
৳2.98224439
|1 MINI 兑换 NGN
₦38.6314198396
|1 MINI 兑换 UAH
₴1.0496502012
|1 MINI 兑换 VES
Bs1.27275702
|1 MINI 兑换 PKR
Rs6.951499371
|1 MINI 兑换 KZT
₸13.1001635786
|1 MINI 兑换 THB
฿0.8552428054
|1 MINI 兑换 TWD
NT$0.8205539376
|1 MINI 兑换 CHF
Fr0.022460418
|1 MINI 兑换 HKD
HK$0.1939082754
|1 MINI 兑换 MAD
.د.م0.252055802