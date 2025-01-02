mini 价格 (MINI)

USD

mini (MINI) 实时价格图表

$0.02495602
$0.02495602$0.02495602
+33.00%(1D)

今天 mini (MINI) 的价格

今天 mini (MINI) 的实时价格为 0.02495602 USD。目前其市值为 $ 21.92M USD。MINI 兑换 USD 的价格为实时更新。
mini 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.85M USD
- mini 当天价格变化为 +33.01%
- 其循环供应量为 875.85M USD

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mini (MINI) 价格表现 USD

今天内，mini 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00619336
在过去30天内，mini 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001367814
在过去60天内，mini 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0108826564
在过去90天内，mini 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.008753942704427067

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00619336+33.01%
30天$ -0.0001367814-0.54%
60天$ -0.0108826564-43.60%
90天$ +0.008753942704427067+54.03%

mini (MINI) 价格分析

mini 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01684587
$ 0.01684587$ 0.01684587

$ 0.02561689
$ 0.02561689$ 0.02561689

$ 0.096963
$ 0.096963$ 0.096963

-2.57%

+33.01%

+24.58%

mini (MINI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 21.92M
$ 21.92M$ 21.92M

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

875.85M
875.85M 875.85M

什么是mini (MINI)

miniest meme in the memecoin minisystem

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mini (MINI) 资源

官网

大家还在问：关于 mini (MINI) 的其他问题

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MINI 兑换为当地货币

1 MINI 兑换 AUD
A$0.039929632
1 MINI 兑换 GBP
0.019964816
1 MINI 兑换 EUR
0.0239577792
1 MINI 兑换 USD
$0.02495602
1 MINI 兑换 MYR
RM0.1115534094
1 MINI 兑换 TRY
0.8811970662
1 MINI 兑换 JPY
¥3.9213394226
1 MINI 兑换 RUB
2.78259623
1 MINI 兑换 INR
2.1397291548
1 MINI 兑换 IDR
Rp402.5163952606
1 MINI 兑换 PHP
1.4457022386
1 MINI 兑换 EGP
￡E.1.2667675752
1 MINI 兑换 BRL
R$0.1539786434
1 MINI 兑换 CAD
C$0.0359366688
1 MINI 兑换 BDT
2.98224439
1 MINI 兑换 NGN
38.6314198396
1 MINI 兑换 UAH
1.0496502012
1 MINI 兑换 VES
Bs1.27275702
1 MINI 兑换 PKR
Rs6.951499371
1 MINI 兑换 KZT
13.1001635786
1 MINI 兑换 THB
฿0.8552428054
1 MINI 兑换 TWD
NT$0.8205539376
1 MINI 兑换 CHF
Fr0.022460418
1 MINI 兑换 HKD
HK$0.1939082754
1 MINI 兑换 MAD
.د.م0.252055802