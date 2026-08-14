MindCoin 今日价格

MindCoin (MIND) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.22%。当前 MIND 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MIND。

MindCoin 目前市值在 $ 92,566 排名第 #-，流通供应量为 75.00B MIND。过去 24 小时内，MIND 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MIND 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +4.64%。过去一天，总交易量达到 --。

MindCoin（MIND）市场信息

市值 $ 92.57K$ 92.57K $ 92.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 92.57K$ 92.57K $ 92.57K 流通量 75.00B 75.00B 75.00B 总供应量 74,999,924,343.0 74,999,924,343.0 74,999,924,343.0

MindCoin 的当前市值为 $ 92.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MIND 的流通量为 75.00B，总供应量是 74999924343.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 92.57K。