Metaverse Face（MEFA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00148951$ 0.00148951 $ 0.00148951 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.14% 涨跌幅（1D） +1.62% 漲跌幅（7D） +0.64% 漲跌幅（7D） +0.64%

Metaverse Face（MEFA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MEFA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MEFA 的历史最高价为 $ 0.00148951，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MEFA 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.14%，过去 24 小时内变动为 +1.62%，过去 7 天内累计变动为 +0.64%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Metaverse Face（MEFA）市场信息

市值 $ 292.98K$ 292.98K $ 292.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 308.26K$ 308.26K $ 308.26K 流通量 9.50B 9.50B 9.50B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Metaverse Face 的当前市值为 $ 292.98K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEFA 的流通量为 9.50B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 308.26K。