MAX（MAX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00158709 $ 0.00158709 $ 0.00158709 24H最低价 $ 0.00169317 $ 0.00169317 $ 0.00169317 24H最高价 24H最低价 $ 0.00158709$ 0.00158709 $ 0.00158709 24H最高价 $ 0.00169317$ 0.00169317 $ 0.00169317 历史最高 $ 0.207775$ 0.207775 $ 0.207775 最低价 $ 0.00107984$ 0.00107984 $ 0.00107984 涨跌幅（1H） +0.89% 涨跌幅（1D） -1.03% 漲跌幅（7D） +1.08% 漲跌幅（7D） +1.08%

MAX（MAX）当前实时价格为 $0.00163251。过去 24 小时内，MAX 的交易价格在 $ 0.00158709 至 $ 0.00169317 之间波动，市场活跃度显著。MAX 的历史最高价为 $ 0.207775，历史最低价为 $ 0.00107984。

从短期表现来看，MAX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.89%，过去 24 小时内变动为 -1.03%，过去 7 天内累计变动为 +1.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MAX（MAX）市场信息

市值 $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M 流通量 999.67M 999.67M 999.67M 总供应量 999,671,829.094328 999,671,829.094328 999,671,829.094328

MAX 的当前市值为 $ 1.63M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MAX 的流通量为 999.67M，总供应量是 999671829.094328，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.63M。