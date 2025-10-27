Mars Protocol（MARS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.01654799 24H最高价 $ 0.02190787 历史最高 $ 0.512804 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -0.05% 涨跌幅（1D） -5.95% 漲跌幅（7D） -16.44%

Mars Protocol（MARS）当前实时价格为 $0.01802382。过去 24 小时内，MARS 的交易价格在 $ 0.01654799 至 $ 0.02190787 之间波动，市场活跃度显著。MARS 的历史最高价为 $ 0.512804，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MARS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.05%，过去 24 小时内变动为 -5.95%，过去 7 天内累计变动为 -16.44%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mars Protocol（MARS）市场信息

市值 $ 4.80M$ 4.80M $ 4.80M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.24M$ 8.24M $ 8.24M 流通量 266.47M 266.47M 266.47M 总供应量 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

Mars Protocol 的当前市值为 $ 4.80M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MARS 的流通量为 266.47M，总供应量是 457083938.78，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.24M。