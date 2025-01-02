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Maple 价格 (MPL)

USD

Maple (MPL) 实时价格图表

$15.85
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+2.10%(1D)

今天 Maple (MPL) 的价格

今天 Maple (MPL) 的实时价格为 15.85 USD。目前其市值为 $ 62.43M USD。MPL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Maple 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 766.79K USD
- Maple 当天价格变化为 +2.19%
- 其循环供应量为 3.94M USD

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Maple (MPL) 价格表现 USD

今天内，Maple 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.339448
在过去30天内，Maple 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.8859857100
在过去60天内，Maple 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.7339842100
在过去90天内，Maple 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.361761341107074

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.339448+2.19%
30天$ -3.8859857100-24.51%
60天$ -3.7339842100-23.55%
90天$ -1.361761341107074-7.91%

Maple (MPL) 价格分析

Maple 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 15.23
$ 15.23$ 15.23

$ 15.86
$ 15.86$ 15.86

$ 68.2
$ 68.2$ 68.2

+0.86%

+2.19%

-7.33%

Maple (MPL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 62.43M
$ 62.43M$ 62.43M

$ 766.79K
$ 766.79K$ 766.79K

3.94M
3.94M 3.94M

什么是Maple (MPL)

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Maple (MPL) 资源

官网

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MPL 兑换为当地货币

1 MPL 兑换 AUD
A$25.36
1 MPL 兑换 GBP
12.68
1 MPL 兑换 EUR
15.216
1 MPL 兑换 USD
$15.85
1 MPL 兑换 MYR
RM70.8495
1 MPL 兑换 TRY
559.6635
1 MPL 兑换 JPY
¥2,491.62
1 MPL 兑换 RUB
1,767.275
1 MPL 兑换 INR
1,359.1375
1 MPL 兑换 IDR
Rp255,645.1255
1 MPL 兑换 PHP
918.349
1 MPL 兑换 EGP
￡E.804.863
1 MPL 兑换 BRL
R$97.953
1 MPL 兑换 CAD
C$22.824
1 MPL 兑换 BDT
1,894.075
1 MPL 兑换 NGN
24,535.483
1 MPL 兑换 UAH
666.651
1 MPL 兑换 VES
Bs808.35
1 MPL 兑换 PKR
Rs4,415.0175
1 MPL 兑换 KZT
8,320.1405
1 MPL 兑换 THB
฿543.338
1 MPL 兑换 TWD
NT$521.148
1 MPL 兑换 CHF
Fr14.265
1 MPL 兑换 HKD
HK$123.1545
1 MPL 兑换 MAD
.د.م160.085