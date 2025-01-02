Maple 价格 (MPL)
今天 Maple (MPL) 的实时价格为 15.85 USD。目前其市值为 $ 62.43M USD。MPL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Maple 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 766.79K USD
- Maple 当天价格变化为 +2.19%
- 其循环供应量为 3.94M USD
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今天内，Maple 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.339448。
在过去30天内，Maple 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.8859857100。
在过去60天内，Maple 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.7339842100。
在过去90天内，Maple 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.361761341107074。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.339448
|+2.19%
|30天
|$ -3.8859857100
|-24.51%
|60天
|$ -3.7339842100
|-23.55%
|90天
|$ -1.361761341107074
|-7.91%
Maple 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.86%
+2.19%
-7.33%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 MPL 兑换 AUD
A$25.36
|1 MPL 兑换 GBP
￡12.68
|1 MPL 兑换 EUR
€15.216
|1 MPL 兑换 USD
$15.85
|1 MPL 兑换 MYR
RM70.8495
|1 MPL 兑换 TRY
₺559.6635
|1 MPL 兑换 JPY
¥2,491.62
|1 MPL 兑换 RUB
₽1,767.275
|1 MPL 兑换 INR
₹1,359.1375
|1 MPL 兑换 IDR
Rp255,645.1255
|1 MPL 兑换 PHP
₱918.349
|1 MPL 兑换 EGP
￡E.804.863
|1 MPL 兑换 BRL
R$97.953
|1 MPL 兑换 CAD
C$22.824
|1 MPL 兑换 BDT
৳1,894.075
|1 MPL 兑换 NGN
₦24,535.483
|1 MPL 兑换 UAH
₴666.651
|1 MPL 兑换 VES
Bs808.35
|1 MPL 兑换 PKR
Rs4,415.0175
|1 MPL 兑换 KZT
₸8,320.1405
|1 MPL 兑换 THB
฿543.338
|1 MPL 兑换 TWD
NT$521.148
|1 MPL 兑换 CHF
Fr14.265
|1 MPL 兑换 HKD
HK$123.1545
|1 MPL 兑换 MAD
.د.م160.085