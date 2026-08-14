Maiga 今日价格

Maiga (MAIGA) 今日实时价格为 $ 0.00284444，过去 24 小时内变化了 0.16%。当前 MAIGA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00284444 每 MAIGA。

Maiga 目前市值在 $ 796,442 排名第 #-，流通供应量为 280.00M MAIGA。过去 24 小时内，MAIGA 的交易价格在 $ 0.00276338（低点）和 $ 0.00314798（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.159492，而历史最低价为 $ 0.00162971。

短期表现方面，MAIGA 在过去一小时内波动了 -3.35%，过去7 天内波动了 -33.69%。过去一天，总交易量达到 $ 8.87K。

Maiga（MAIGA）市场信息

市值 $ 796.44K$ 796.44K $ 796.44K 成交量（24H） $ 8.87K$ 8.87K $ 8.87K 完全稀释市值 $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M 流通量 280.00M 280.00M 280.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Maiga 的当前市值为 $ 796.44K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.87K。MAIGA 的流通量为 280.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.84M。