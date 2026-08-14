Lympid 今日价格

Lympid (LYP) 今日实时价格为 $ 0.00296736，过去 24 小时内变化了 0.07%。当前 LYP 兑 USD 的汇率为 $ 0.00296736 每 LYP。

Lympid 目前市值在 $ 113,745 排名第 #-，流通供应量为 38.33M LYP。过去 24 小时内，LYP 的交易价格在 $ 0.00296228（低点）和 $ 0.00297171（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.281181，而历史最低价为 $ 0.00290878。

短期表现方面，LYP 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 -0.21%。过去一天，总交易量达到 $ 1.26K。

Lympid（LYP）市场信息

市值 $ 113.75K$ 113.75K $ 113.75K 成交量（24H） $ 1.26K$ 1.26K $ 1.26K 完全稀释市值 $ 296.19K$ 296.19K $ 296.19K 流通量 38.33M 38.33M 38.33M 总供应量 99,816,011.20345932 99,816,011.20345932 99,816,011.20345932

Lympid 的当前市值为 $ 113.75K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.26K。LYP 的流通量为 38.33M，总供应量是 99816011.20345932，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 296.19K。