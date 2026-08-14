Luffy 今日价格

Luffy (LUFFY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 LUFFY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LUFFY。

Luffy 目前市值在 $ 437,884 排名第 #-，流通供应量为 51.57B LUFFY。过去 24 小时内，LUFFY 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LUFFY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.31%。过去一天，总交易量达到 --。

Luffy（LUFFY）市场信息

市值 $ 437.88K$ 437.88K $ 437.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 458.30K$ 458.30K $ 458.30K 流通量 51.57B 51.57B 51.57B 总供应量 53,979,451,951.80295 53,979,451,951.80295 53,979,451,951.80295

Luffy 的当前市值为 $ 437.88K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LUFFY 的流通量为 51.57B，总供应量是 53979451951.80295，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 458.30K。