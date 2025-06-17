LoopBurn 价格 (LBP)
今天 LoopBurn (LBP) 的实时价格为 0.161299 USD。目前其市值为 $ 126.58K USD。LBP 兑换 USD 的价格为实时更新。
LoopBurn 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- LoopBurn 当天价格变化为 -9.76%
- 其循环供应量为 784.65K USD
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今天内，LoopBurn 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0174496765655233。
在过去30天内，LoopBurn 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，LoopBurn 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，LoopBurn 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0174496765655233
|-9.76%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
LoopBurn 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.46%
-9.76%
+205.66%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value.
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|1 LBP 兑换 VND
₫4,244.583185
|1 LBP 兑换 AUD
A$0.24517448
|1 LBP 兑换 GBP
￡0.11774827
|1 LBP 兑换 EUR
€0.13871714
|1 LBP 兑换 USD
$0.161299
|1 LBP 兑换 MYR
RM0.68390776
|1 LBP 兑换 TRY
₺6.35195462
|1 LBP 兑换 JPY
¥23.32222241
|1 LBP 兑换 RUB
₽12.6458416
|1 LBP 兑换 INR
₹13.91203875
|1 LBP 兑换 IDR
Rp2,644.24547856
|1 LBP 兑换 KRW
₩220.05216075
|1 LBP 兑换 PHP
₱9.15210526
|1 LBP 兑换 EGP
￡E.8.08269289
|1 LBP 兑换 BRL
R$0.88553151
|1 LBP 兑换 CAD
C$0.21775365
|1 LBP 兑换 BDT
৳19.71718976
|1 LBP 兑换 NGN
₦249.30212141
|1 LBP 兑换 UAH
₴6.69874747
|1 LBP 兑换 VES
Bs16.452498
|1 LBP 兑换 PKR
Rs45.6798768
|1 LBP 兑换 KZT
₸82.67380245
|1 LBP 兑换 THB
฿5.24383049
|1 LBP 兑换 TWD
NT$4.75509452
|1 LBP 兑换 AED
د.إ0.59196733
|1 LBP 兑换 CHF
Fr0.13065219
|1 LBP 兑换 HKD
HK$1.26458416
|1 LBP 兑换 MAD
.د.م1.4678209
|1 LBP 兑换 MXN
$3.05339007