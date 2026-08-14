LEEK 今日价格

LEEK (LEEK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 LEEK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LEEK。

LEEK 目前市值在 $ 224,229 排名第 #-，流通供应量为 913.23M LEEK。过去 24 小时内，LEEK 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LEEK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.15%。过去一天，总交易量达到 $ 5.03。

LEEK（LEEK）市场信息

市值 $ 224.23K$ 224.23K $ 224.23K 成交量（24H） $ 5.03$ 5.03 $ 5.03 完全稀释市值 $ 224.23K$ 224.23K $ 224.23K 流通量 913.23M 913.23M 913.23M 总供应量 913,230,953.0 913,230,953.0 913,230,953.0

LEEK 的当前市值为 $ 224.23K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.03。LEEK 的流通量为 913.23M，总供应量是 913230953.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 224.23K。